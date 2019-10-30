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  4. «У меня всегда три бутылки»: Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме

«У меня всегда три бутылки»: Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме

, 19:02 125

По словам балерины, элитный алкоголь она использует для украшения интерьера.

Фото: Instagram @volochkova_art

В адрес Анастасии Волочковой постоянно раздаются обвинения в чрезмерном пристрастии к алкоголю. Аргументы недоброжелателям часто подбрасывает сама балерина, публикуя в своем Instagram снимки и видео, на которых позирует с бокалом вина. Увидеть бутылки с алкогольными напитками можно также и в роскошных интерьерах дома Волочковой.

На днях артистка ответила распространяющим слухи и домыслы злопыхателям в эфире радио ENERGY. Она заявила, что использует бутылки с вином для дизайна комнат — ставит элитный алкоголь на видном месте, чтобы подчеркнуть свой статус.

«У меня всегда три бутылки шампанского стоят на столике. Во-первых, это красиво выглядит. Они закрытые. Вот у нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского — это алкоголик», — цитирует балерину интернет-портал Дни.ру.

По словам Анастасии, злоупотреблять алкоголем ей некогда — она по много часов в день проводит в балетном зале. Особенно сейчас, когда «как проклятая» готовится к московской премьере собственного шоу «Балерина в зазеркалье цирка», а кроме того решает различные организационные вопросы.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru свои доводы в пользу алкоголизма Волочковой привела скандальный блогер Лена Миро.

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