«Как русская домохозяйка!» Фото Милы Йовович в домашнем халате умилило пользователей

Известная американская актриса Мила Йовович удивила Instagram-пользователей своей новой фотографией. Звезда сделала совместное селфи с дочерью, на котором позирует в домашнем халате с цветочным принтом. Наряд светской львицы вызвал бурное обсуждение пользователей. Особое впечатление он произвел на русских подписчиков теледивы, которые узнали в ней типичную домохозяйку-соотечественницу.

Instagram @millajovovich

В комментариях фанаты принялись делиться ассоциациями, которые у них были связаны с необычным образом Милы Йовович.

«Халатик! Как это по-русски!»

«Наша русская Мила — односельчанка».

«Такая простая, домашняя, русская, наша, родная!»

«Первая мысль была, копия моей соседки, Светки, и халатик тот же».

«Как русская домохозяйка!» — писали юзеры.

Вместе с этим поклонники не упустили возможности спросить у актрисы, как проходит ее третья беременность. Некоторые сочли, что нестандартный выбор одежды объясняется именно тем, что знаменитость находится в положении.

«Как Вы себя чувствуете?»

«Животик большой уже?» — спрашивали фоллооверы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременная Мила Йовович показала семейные фото из путешествия по Англии.