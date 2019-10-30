  1. Пятый канал
  4. «Как русская домохозяйка!» Фото Милы Йовович в домашнем халате умилило пользователей

«Как русская домохозяйка!» Фото Милы Йовович в домашнем халате умилило пользователей

, 20:55 Фото 660

Русскоязычные поклонники звезды не смогли пройти мимо ее нового снимка в Instagram. Кадр вызвал множество забавных ассоциаций.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @millajovovich

Известная американская актриса Мила Йовович удивила Instagram-пользователей своей новой фотографией. Звезда сделала совместное селфи с дочерью, на котором позирует в домашнем халате с цветочным принтом. Наряд светской львицы вызвал бурное обсуждение пользователей. Особое впечатление он произвел на русских подписчиков теледивы, которые узнали в ней типичную домохозяйку-соотечественницу.

Instagram @millajovovich

В комментариях фанаты принялись делиться ассоциациями, которые у них были связаны с необычным образом Милы Йовович.

«Халатик! Как это по-русски!»

«Наша русская Мила — односельчанка».

«Такая простая, домашняя, русская, наша, родная!»

«Первая мысль была, копия моей соседки, Светки, и халатик тот же».

«Как русская домохозяйка!» — писали юзеры.

Вместе с этим поклонники не упустили возможности спросить у актрисы, как проходит ее третья беременность. Некоторые сочли, что нестандартный выбор одежды объясняется именно тем, что знаменитость находится в положении.

«Как Вы себя чувствуете?»

«Животик большой уже?» — спрашивали фоллооверы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременная Мила Йовович показала семейные фото из путешествия по Англии.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.87
0.04 71.01
0.23
Гороскоп на 30 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве!

Последние новости

21:53
Стали известны имена погибших в страшном ДТП в Подмосковье
21:52
Правительство РФ утвердило индексы роста платежей за услуги ЖКХ на 2020 год
21:39
Бледанс в одном полотенце показала «место для султанских жен» — фото
21:36
Бросившего в росгвардейца бутылку Павла Новикова арестовали на два месяца
21:24
В Израиле подписали ордер на экстрадицию в США задержанного гражданина РФ
21:12
Подводная лодка «Князь Владимир» впервые запустила «Булаву» — видео

Сейчас читают

Видео: Актриса Вележева скандалит с полицейскими на борту самолета
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи
Подробности зверского убийства матери 12-летним сыном: мальчик играл в хирурга

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев