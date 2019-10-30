«Как русская домохозяйка!» Фото Милы Йовович в домашнем халате умилило пользователей

Известная американская актриса Мила Йовович удивила Instagram-пользователей своей новой фотографией. Звезда сделала совместное селфи с дочерью, на котором позирует в домашнем халате с цветочным принтом. Наряд светской львицы вызвал бурное обсуждение пользователей. Особое впечатление он произвел на русских подписчиков теледивы, которые узнали в ней типичную домохозяйку-соотечественницу.
В комментариях фанаты принялись делиться ассоциациями, которые у них были связаны с необычным образом Милы Йовович.
«Халатик! Как это по-русски!»
«Наша русская Мила — односельчанка».
«Такая простая, домашняя, русская, наша, родная!»
«Первая мысль была, копия моей соседки, Светки, и халатик тот же».
«Как русская домохозяйка!» — писали юзеры.
Вместе с этим поклонники не упустили возможности спросить у актрисы, как проходит ее третья беременность. Некоторые сочли, что нестандартный выбор одежды объясняется именно тем, что знаменитость находится в положении.
«Как Вы себя чувствуете?»
«Животик большой уже?» — спрашивали фоллооверы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременная Мила Йовович показала семейные фото из путешествия по Англии.