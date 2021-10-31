Хэллоуин: что категорически нельзя делать в самый страшный праздник в году

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Карина Бернтгольц
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Считается, что в эту ночь грань между мирами стирается.

Хэллоуин: что категорически нельзя делать в самый страшный праздник в году

Фото: www.globallookpress.com / Pierre Marsaut

Самая страшная ночь в году пройдет в канун Дня всех святых: с 31 октября на 1 ноября. Считается, что в это время неспокойные духи умерших людей выходят из своих темных могил. Грань между мирами стирается. Опасности подстерегают живых людей на каждом шагу. 5-tv.ru спешит поделиться мистическими лайфхаками, способными уберечь человека в Хэллоуин от неприятностей с потусторонними силами.

  • В ночь кануна Дня всех святых не оборачивайтесь, даже если кто-то настойчиво идет за вами по пятам. Посмотрев на преследователя, можно лишиться рассудка или быть увлеченным в преисподнюю;
  • Не оставляйте на улице на ночь предметы личного пользования. Например, не стоит вывешивать постиранное белье вне дома. Духи могут проклясть их, и плохая энергетика будет окружать вас постоянно;
  • Ни в коем случае не открывайте двери и окна в эту ночь. Даже если на пороге стоит человек, вызывающий доверие и нуждающийся в помощи — не верьте ему. Духи могут перевоплотиться даже в ваших дальних родственников, чтобы сбить с толку. Задайте себе вопрос: что тете Маше из Серпухова делать ночью перед вашей квартирой в Санкт-Петербурге?

Однако у древнего праздника Хэллоуин есть и свои преимущества. Самые правдивые предсказания и самые действенные привороты получаются именно в этот день.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нельзя делать в Луков день.

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