Пресс-секретарь Брежневой прокомментировала слухи о беременности певицы

Пресс-секретарю Веры Брежневой пришлось в очередной раз комментировать слухи о беременности 37-летней звезды. Артистка отличается идеальной фигурой и плоским животом, на сцену она обычно выходит в обтягивающих платьях, подчеркивающих все изгибы тела и малейшие изменения.

Однако, как пишет Teleprogramma.pro, волну слухов породил снимок, выложенный в Instagram супругом певицы — продюсером Константином Меладзе. На фото Вера запечатлена в свободной одежде, которая к тому же слегка топорщится в районе живота.

Instagram @meladzemusic

По словам Анастасии Драпеко, подобные новости на протяжении последних пяти лет появляются регулярно, иногда фотографии даже специально подрисовывают.

« Это просто очередная волна. Когда это случится, мы решим, как вам об этом сообщить. Обещаю вам! А пока никаких подобных сообщений у меня нет и подтверждений тож е», — сказала в интервью изданию пресс-секретарь бывшей солистки «ВИА Гры».

У Веры Брежневой есть две дочери — 18-летняя Соня и 9-летняя Сара. У Константина Меладзе трое детей от первого брака. Пара поженилась в 2015 году, общих детей у них нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на протяжении нескольких недель Вере Брежневой пришлось отбиваться от вопросов о якобы изменах ее мужа с одной из участниц нового состава поп-группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.