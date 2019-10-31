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Пресс-секретарь Брежневой прокомментировала слухи о беременности певицы

, 19:12 Фото 23

Поводов для домыслов стала фотография, на которой супруга Меладзе предстала в одежде свободного кроя.

Фото: Instagram @ververa

Пресс-секретарю Веры Брежневой пришлось в очередной раз комментировать слухи о беременности 37-летней звезды. Артистка отличается идеальной фигурой и плоским животом, на сцену она обычно выходит в обтягивающих платьях, подчеркивающих все изгибы тела и малейшие изменения.

Однако, как пишет Teleprogramma.pro, волну слухов породил снимок, выложенный в Instagram супругом певицы — продюсером Константином Меладзе. На фото Вера запечатлена в свободной одежде, которая к тому же слегка топорщится в районе живота.

Instagram @meladzemusic

По словам Анастасии Драпеко, подобные новости на протяжении последних пяти лет появляются регулярно, иногда фотографии даже специально подрисовывают.

«Это просто очередная волна. Когда это случится, мы решим, как вам об этом сообщить. Обещаю вам! А пока никаких подобных сообщений у меня нет и подтверждений тоже», — сказала в интервью изданию пресс-секретарь бывшей солистки «ВИА Гры».

У Веры Брежневой есть две дочери — 18-летняя Соня и 9-летняя Сара. У Константина Меладзе трое детей от первого брака. Пара поженилась в 2015 году, общих детей у них нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на протяжении нескольких недель Вере Брежневой пришлось отбиваться от вопросов о якобы изменах ее мужа с одной из участниц нового состава поп-группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.

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