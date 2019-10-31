Модель plus-size поделилась фотографией груди в шрамах

Юлия Рыбакова рассказала подписчикам в Instagram, как чувствует себя спустя два месяца после хирургического вмешательства, сообщает «Дни.ру». Она опубликовала снимки груди, на которых видны шрамы от швов. По словам девушки, убрать их можно будет с помощью косметологических процедур.

«Большая грудь хороша, когда она упругая и стоячая, но после рождения сына, к сожалению, в моем случае она чуть опустилась. К тому же, с большим бюстом довольно тяжело ходить — нагрузка на спину» — объяснила модель свое решение.

Instagram @yulia_rybakova_

Сейчас девушка проходит этап реабилитации. По словам модели, после операции ей пока нельзя заниматься активным спортом и силовыми нагрузками, что вызывает определенный дискомфорт. Также Юлии приходится фиксировать грудь компрессионным бельем.

Фолловеры одобрили смелый поступок девушки и оценили новую грудь знаменитости.

«Здоровье превыше всего. Вы молодец»;

«Самое главное, что вы попали в надежные и профессиональные ручки доктора»;

«Очень красивая грудь. Сейчас у вас фигура выглядит замечательно», — отметили подписчики девушки.

Ранее 5-tv.ru писал, что грудь Анастасии Решетовой увеличилась до шестого размера после родов.