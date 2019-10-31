Подозреваемые в похищении певца Авраама Руссо вышли на свободу

Пресненский суд Москвы освободил от наказания фигурантов уголовного дела о похищении в 2004 году певца Авраама Руссо. Ранее в ходе расследования были задержаны Заур Марданов, Владимир Гусаков и Эльяр Дамиров.

Как сообщает ТАСС, подсудимые освобождены от уголовной ответственности в связи с добровольным освобождением похищенного ими артиста.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Тельман Исмаилов в конце января 2004 года заманил певца Авраама Руссо в легендарный ресторан «Прага» в центре Москвы, проводил его в свой кабинет, где артиста избили, в частности, сломав нос.

Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все свои концерты, отказаться от услуг продюсера Иосифа Пригожина и вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях. После этого обвиняемые насильно посадили Руссо в автомобиль и перевезли его в дом Исмаилова в Подмосковье, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования бизнесмена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Авраам Руссо выставил на продажу дом в Москве за 30 миллионов рублей, а король «Черкизона» Тельман Исмаилов стал обвиняемым по уголовному делу об убийстве.