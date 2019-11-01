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  4. Опубликован трейлер клипа Линдеманна из Rammstein, снятого на «Ленфильме»

Опубликован трейлер клипа Линдеманна из Rammstein, снятого на «Ленфильме»

, 14:14 Видео 200

По слухам, фронтмен метал-группы снимет в Петербурге сразу три музыкальных видео.

Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав

На официальном канале Тилля Линдеманна в YouTube опубликован трейлер нового клипа. Видеоролик для лидера немецкой группы Rammstein снимали в Санкт-Петербурге на «Ленфильме».

Клип снят на песню под названием «Knebel». В коротком трейлере зрители могут увидеть фронтмена метал-группы, прикованным ко дну цепью. При этом под толщей воды певец остается живым. Ролик длится только 11 секунд.

По данным портала 78.ru, Тилль Линдеманн снимет на «Ленфильме» сразу три ролика. В одном из клипов появится певица Светлана Лобода. Немецкого металлиста и украинскую поп-диву, по слухам, связывают романтические отношения. Фронтмен метал-группы даже побывал на дне рождении старой подруги. В съемках другого музыкального видео примут участие сто девушек в откровенном белье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тилль Линдеманн отдыхает в ресторане в центре Санкт-Петербурга.

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