Опубликован трейлер клипа Линдеманна из Rammstein, снятого на «Ленфильме»

На официальном канале Тилля Линдеманна в YouTube опубликован трейлер нового клипа. Видеоролик для лидера немецкой группы Rammstein снимали в Санкт-Петербурге на «Ленфильме».

Клип снят на песню под названием «Knebel». В коротком трейлере зрители могут увидеть фронтмена метал-группы, прикованным ко дну цепью. При этом под толщей воды певец остается живым. Ролик длится только 11 секунд.

По данным портала 78.ru, Тилль Линдеманн снимет на «Ленфильме» сразу три ролика. В одном из клипов появится певица Светлана Лобода. Немецкого металлиста и украинскую поп-диву, по слухам, связывают романтические отношения. Фронтмен метал-группы даже побывал на дне рождении старой подруги. В съемках другого музыкального видео примут участие сто девушек в откровенном белье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тилль Линдеманн отдыхает в ресторане в центре Санкт-Петербурга.