Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более шести миллиардов рублей

Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ России Кирилл Черкалин согласен передать государству часть имущества по миллиардному иску Генпрокуратуры РФ к нему и его родственникам, пишет РИА Новости.

В ходе заседания по иску адвокат Владимир Михалов перечислил имущество, которое его подопечный готов обратить в доход государства.

Ответчик признает в полном объеме взыскание в казну денежных средств в сумме 200,5 тысячи долларов, 900 тысяч рублей, 50,49 миллиона долларов, 1,978 миллиона евро, 16,145 миллиона рублей, 22,056 миллиона долларов, 6,522 миллиона евро, 4 тысячи фунтов стерлингов, 793 миллионов рублей, автомобиля Porsche Cayenne, а также наручных часов и запонок. По курсу Центробанка РФ на 1 ноября общая сумма составляет около 6,06 миллиарда рублей. Остальные требования Черкалин не признает.

Защита бывшего сотрудника ФСБ заявила, что эти средства полковник получил из «не предусмотренных законом источников».

В середине мая Кириллу Черкалину предъявили обвинение в получении взятки на сумму 850 тысяч долларов. Во время обысков у него дома и на рабочем месте было изъято наличных и драгоценностей на сумму более 12 миллиардов рублей.

По версии следствия, Черкалин с подельниками запугивал бизнесменов и вымогал деньги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ходе расследования дела полковника ФСБ Чекалина, подозреваемого мошенничестве.