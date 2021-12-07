Как гранат может помочь в борьбе с онкологией? — отвечает диетолог

|
Василий Заика
6 892

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала о пользе фрукта.

Как гранат может помочь в борьбе с онкологией? — отвечает диетолог

Фото: www.globallookpress.com / Jan Haas, ТАСС /Juergen Schwenkenbecher, /Невар Виталий, /Ralf Hirschberger, /Буценко Антон, /Гердо Владимир

Врач-диетолог Антонина Стародубова в интервью агентству «Москва» раскрыла целебные свойства граната и его роль в борьбе с тяжелыми недугами. По словам главного внештатного специалиста столичного департамента здравоохранения, регулярное употребление этого продукта помогает в профилактике онкологических, сердечных и аутоиммунных заболеваний.

Кроме того, гранат способствует работе центральной нервной системы за счет повышенного содержания железа, витаминов группы В и С, пантотеновой и фолиевой кислот. Плод также обладает противовоспалительным, антисептическим, мочегонным и вяжущим действием.

Гранат лучше употреблять в свежем виде отдельно или в качестве приправы к салатам, блюдам из овощей, мяса и птицы, советует эксперт. Приобретать плоды желательно без дефектов — проколов, трещин и пятен на кожуре. Последние могут говорить о том, что продукт гнилой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выбрать полезные сосиски.

-4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.67
-0.07 83.11
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:52
Скульптура якутской Снегурочки довела пользователей соцсетей до истерики
5:37
Как похудеть без спорта — пять эффективных способов
5:22
«Вышла из берегов»: Ольга Бузова набрала лишние килограммы за время болезни
5:07
Спасатели эвакуируют экипаж китайского сухогруза, севшего на мель на Сахалине
4:49
Как гранат может помочь в борьбе с онкологией? — отвечает диетолог
4:31
Азиза рассказала о последствиях перенесенного коронавируса

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака
Названы даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 6 по 19 декабря
Идеальная совместимость: у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети
В ВОЗ не могут оценить смертоносность омикрон-штамма

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа