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  4. Сотрудники СК допросили организатора скандального интервью с детьми о сексе

Сотрудники СК допросили организатора скандального интервью с детьми о сексе

, 15:26 180

На ролике, который уже удален с YouTube, дети задавали вопросы мужчине с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Фото: www.globallookpress.com

В ГСУ СКР Москвы сообщили, что по факту распространения деструктивной информации среди подростков возбуждено уголовное дело п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». 

Видео с так называемым шоу появилось на YouTube-канале Real Talk, где с детьми обсуждали вопросы интимного характера. На нем подростки задавали вопросы мужчине с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Организатора этого мероприятия уже допросили следователи.

Ролик вызвал шквал возмущения в сети. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой обратился к правоохранителям с просьбой проверить видео.

Было возбуждено административное дело по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наркопритон, где развращали несовершеннолетних девочек, раскрыли в Москве.

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