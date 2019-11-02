Сотрудники СК допросили организатора скандального интервью с детьми о сексе

В ГСУ СКР Москвы сообщили, что по факту распространения деструктивной информации среди подростков возбуждено уголовное дело п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».
Видео с так называемым шоу появилось на YouTube-канале Real Talk, где с детьми обсуждали вопросы интимного характера. На нем подростки задавали вопросы мужчине с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Организатора этого мероприятия уже допросили следователи.
Ролик вызвал шквал возмущения в сети. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой обратился к правоохранителям с просьбой проверить видео.
Было возбуждено административное дело по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наркопритон, где развращали несовершеннолетних девочек, раскрыли в Москве.