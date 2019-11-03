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Иларионов день: что можно и категорически нельзя делать 3 ноября

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В этот день на Руси старались не покидать свой дом без особой нужды, опасаясь происшествий на дорогах.

Фото: Lampada.in.ua

На Руси 3 ноября (21 октября по старому стилю) праздновали память двух святых — Илариона Великого и Илариона Псковоезерского. Этот день связан с рядом примет и запретов.

Иларион Великий жил в III–IV веках в Палестине. В юношестве его отправили в Александрию для изучения наук. На родину он вернулся уже христианином. Приехав, будущий святой раздал все свое имущество нищим и родственникам. Сам он поселился в пустыне близ города Маиума, где молился, постился и занимался тяжелым трудом.

На всю Палестину Иларион Великий прославился, когда на него напали разбойники. Он смог убедить их отказаться от преступной жизни с помощью силы слова. После этого святой подвижник отправился в паломничество. Скончался он на острове Кипр, заранее предсказав свою смерть.

Иларион Псковоезерский известен как основатель Трехсвятительского Елеазарова монастыря. Также он основал Озерский Покровский монастырь на берегу реки Желчи, став его первым настоятелем.

Что можно и нельзя делать 3 ноября

На Руси считали, что в Иларионов день стоит заняться домашними делами. Крестьяне старались не покидать свое жилище из-за неблагоприятных погодных условий. Дорога становилась труднопроходимой из-за перепадов температур: ночью нередко выпадал снег, который утром таял. В результате все дороги были расквашены.

Из-за этого крестьяне полагали, что поездки в Иларионов день в лучшем случае будут пустой тратой времени, а в худшем — приведут к ненужным хлопотам или даже несчастьям. Также считалось, что в этот день ведьмы разбрасывают на дорогах различные предметы, которые могут навлечь на поднявшего их человека порчу.

Приметы 3 ноября

В Иларионов день внимание уделяли внешнему виду деревьев. Если листья с них опали еще не полностью, то зима обещала быть холодной.

Также крестьяне смотрели на снег. Если он выпадал на сырую землю и не таял, ждали раннего цветения подснежников весной. Если снег падал на мерзлую землю, то следующий год обещал быть урожайным на зерновые.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему 2 ноября необходимо почтить память умерших родственников.

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