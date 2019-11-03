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Видео: нетрезвая женщина бьет маленького мальчика за чувство голода

, 20:05 Видео 140

Против опекуна ребенка возбуждено уголовное дело.

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Фото, видео: ТАСС/Yay, ВКонтакте @kamover

Шокирующее видео с пьяной женщиной, избивающей маленького мальчика, появилось в сети. На кадрах видно, что она упрекает его за то, что тот голодный, и сильно бьет по темечку.

Ребенок едва сдерживается, чтобы не заплакать в голос, беспрестанно всхлипывает. Затем женщина-изверг отрывает кусок блина и кладет малышу в рот, но после заставляет его выплюнуть эту пищу.

«Бесишь меня. Че, истерика приключилась?» — кричит она на него, через слово используя нецензурные слова.

При этом на столе стоят бутылка водки, закуска и пачка сигарет, а она прихлебывает из кружки пиво. После она требует от ребенка, чтобы он пошел спать, и вновь наносит ему удары.

По всей видимости на этом видео — мальчик, опекун которого, 39-летний житель города Елизово Камчатского края, ставший в октябре 2019 года фигурантом уголовного дела по статьям «истязание» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

По данным портала kam24, жуткое видео было снято весной или летом этого года, а избивающая ребенка женщина — родственница этого самого «опекуна». Сообщается, что мужчина ранее неоднократно наносил малышу удары ремнем.

В настоящее время мальчик проживает во временной семье.

В октябре в Татарстане из семьи изъяли девятилетнюю девочку весом семь килограммов.

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