Актер Евгений Пронин объявил, что скоро станет папой

Российский актер Евгений Пронин поделился с подписчиками в Instagram радостным сообщением: скоро его молодую семью ожидает пополнение.

«Ты будешь папой, Жень! Лучшая новость космического масштаба за прошедшие 39 лет», — объявил артист.

Звезда «Гарпастума» и «Московских тайн» в начале года сыграл свадьбу с кинопродюсером Кристиной Арустамовой. Девушка моложе Евгения на 14 лет. Однако со стороны разница в возрасте незаметна. Супруги прекрасно смотрятся вместе. Это было видно еще на январских черно-белых кадрах из ЗАГСа. Их Пронин разместил на своей странице в соцсети. Весть о скором отцовстве он также сопроводил фото в аналогичном стиле. На нем Кристина стоит с уже округлившимся животом. Очевидно, она родит в ближайшее время.

Instagram @prokino

Автора поста поздравили преданные фанаты и коллеги по цеху, в частности, актрисы Анна Михайловская, Юлия Такшина и Аглая Шиловская.

«Очень за вас рада!»

«Женя, поздравляю! Как здорово!»

«Женька! Поздравляю!», — написали знаменитости.

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