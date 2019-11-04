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Брат убитого главы ингушского центра «Э» работал врачом в столице

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Руководителя центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии, майора полиции Ибрагима Эльджаркиева и его брата застрелили на юго-западе Москвы.

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Фото, видео: РИА Новости / Наталья Селиверстова, 5-tv.ru

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Брат застреленного главы центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, погибший вместе с ним, работал врачом в Городской клинической больнице № 1 имени Пирогова. Коллеги погибшего выразили соболезнования близким в связи с трагедией.

«Сегодня нам пришло печальное известие: трагически погиб наш коллега, врач-анестезиолог-реаниматолог Первой Градской Ахмед Абдул-Назирович Эльджаркиев. В нашей больнице многие его знали и любили. Для них, для всех нас это большая, невосполнимая потеря. Соболезнуем близким и коллегам Ахмеда Абдул-Назировича. Скорбим», — говорится в сообщении медучреждения в Facebook.

По информации 5-tv.ru, вместе с погибшими братьями был также бизнесмен Гурсман Сапралиев. Ему посчастливилось остаться в живых только потому, что он не подбежал к Эльджаркиеву во время нападения.

Руководителя центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии, майора полиции Ибрагима Эльджаркиева и его брата застрелили вечером 2 ноября, на улице Академика Анохина в Москве. Киллер почти в упор расстрелял мужчин и скрылся. К поиску преступников подключился Центральный аппарат СК России. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Тема:
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