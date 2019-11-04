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  4. В Кремле проходит большой прием в честь Дня народного единства — видео

В Кремле проходит большой прием в честь Дня народного единства — видео

, 16:03 Видео 2

Президент вручил награды за вклад в укрепление российской нации 16 гражданам России и зарубежных стран.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

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День народного единства 3

Основа успешного Развития России — в сплоченности общества и взаимном уважении между людьми разных национальностей. Это отметил Владимир Путин на приеме в честь Дня народного единства в Кремле.

«Самая прочная, надежная основа успешного развития России — это сплоченность нашего общества. Это верность ценностям мира, доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей. Беречь эти традиции завещано всей историей нашей великой страны. И мы твердо знаем, что только вместе мы достигнем самых высоких целей, решим самые сложные задачи, достойно ответим на любые вызовы», — сказал президент РФ.

По уже сложившейся традиции в этот день Владимир Путин вручил награды за вклад в укрепление нации российским и иностранным гражданам.

Лауреатом президентской премии 2019 года стала Леокадия Дробижева, глава Центра исследований межнациональных отношений Института социологии. Кроме того, ордена Дружбы були вручены советнику президента Ливана Амаль абу Зейду, директору аргентинского Театра Колон Марии Виктории Алькарас, почетному консулу России на Крите Николаосу Даскаландонакису, председателю правления общественного объединения «Славянский культурный центр» Татьяна Кузина, председателю Национального движения русофилов в Болгарии Николаю Симеонову Малинову, почетному профессору Таллинского университета Рейну Мюллерсону, президенту Африканского экспортно-импортного банка Бенедикту Окечукву Ораме и другим.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве вместе с патриархом Московский и всея Руси Кириллом и представители религиозных объединений России.

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День народного единства 3
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