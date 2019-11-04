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  4. Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минина и Пожарского

Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минина и Пожарского

, 14:33 Видео 64

В Москве проходят праздничные мероприятия в честь Дня народного единства.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

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День народного единства 3

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. Церемония проходила в рамках празднования Дня народного единства.

Вместе с главой государства в ней приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также представители различных религиозных объединений - в частности, глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, архиепископ Евангелической-лютеранской церкви России Дитрих Брауэр, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин и другие.

Также в ней приняли участие школьники и представители молодежных организаций. 

В этот же день, 4 ноября, в России празднуется День Казанской иконы Божией Матери, образ которой покровительствовал войску Минина и Пожарского во время войны с интервентами. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что патриарх Кирилл совершил в Успенском соборе Кремля божественную литургию в честь праздника. Глава Русской православной церкви призвал россиян чаще сопоставлять современные трудности с теми, которые пришлось пережить их предкам.

 

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