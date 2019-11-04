Путин прибыл на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»

Российский президент Владимир Путин в Дань народного единства прибыл на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра, который проходит в концертном зале московского парка «Зарядье».

В концерте оркестра под управлением знаменитого советского и российского дирижера Валерия Гергиева принимают участие лауреаты XVI Международного конкурса имени Чайковского. Мероприятие проходит в рамках I Международного московского фестиваля «Зарядье», который стартовал 30 октября.

Согласно программе Симфонический оркестр Мариинского театра и пианист Денис Мацуев порадуют гостей, исполнив Симфонию № 5 Дмитрия Шостаковича и Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Прокофьева. Кроме того запланировано выступление лауреатов конкурса имени Чайковского, сообщает ТАСС.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минина и Пожарского.