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  4. Новым спикером Палаты общин британского парламента стал Линдсей Хойл

Новым спикером Палаты общин британского парламента стал Линдсей Хойл

, 8:45 Эфирная новость 9

По итогам четвертого раунда голосования он набрал 325 голосов депутатов, его конкурент Крис Брайант получил 213 голосов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Joel Goodman, 5-tv.ru

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В Великобритании впервые за десять лет избрали спикера Палаты общин парламента. Им стал лейборист, сэр Линдсей Хойл, он сменил Джона Беркоу, который покинул пост председателя нижней палаты по собственному желанию еще 31 октября — в день, когда должен был состояться Brexit.

Многие парламентарии подозревали, что Беркоу тайно поддерживал противников развода с Евросоюзом и помогал искусственно тормозить этот процесс. Ну а новый спикер уже пообещал быть во всех вопросах нейтральным. К слову ранее дату Brexit перенесли на 31 января 2020-го.

Тема:
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