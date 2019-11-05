Прощание с Петром Смидовичем пройдет в театре 8 ноября

Артист театра Et Cetera Петр Смидович будет похоронен на Ваганьковском кладбище, прощание пройдет в театре 8 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

«В пятницу в нашем театре с 10 до 11 пройдет панихида и прощание с Петром Глебовичем. В этот же день состоится кремация. Его прах будет захоронен на Ваганьковском кладбище рядом с родными», — сообщил представитель театра.

Творческий путь артист начинал во МХАТе. В театр Et Сetera Петр Смидович попал в начале 2000-х по приглашению Александра Калягина. Он был занят в постановках — «451 по Фаренгейту», «Борис Годунов», «Ваня и Крокодил», «Комедия ошибок», Король Убю». Широкому зрителю актер известен по киноролям в таких известных сериалах, как «Сыщики», «Закон и порядок», «МУР есть МУР».

Ранее 5-tv.ru писал, что умер актер театра Et Cetera Петр Смидович.