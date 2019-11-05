Звезда «Дома-2» сдал ДНК-тест из-за сомнений в отцовстве

Валерий и Тата Блюменкранц построили отношения на проекте «Дом-2». Несмотря на постоянные ссоры и даже драки парочка сыграла свадьбу. Молодые родители подарили жизнь дочке Беатрис. Однако спустя год бывшие влюбленные подали на развод. После расставания отец семейства начал сомневаться в верности экс-супруги и, соответственно, в своем отцовстве.

По словам Валерия Блюменкранц, его благоверная перед тем как объявить о своем «интересном» положении около месяца отдыхала в Монако. Именно на дорогом курорте, считает звезда «Дома-2», его бывшая избранница имела интимную связь с иностранцем, который и является отцом крошки Бетти.

Разведенные и обозлившиеся друг на друга супруги пришли на ток-шоу Дмитрия Шепелева на федеральном канале. Там парочку проверили на детекторе лжи. Вдобавок, эксперты провели ДНК-тест, дабы определить наличие родственных связей между Валерием и Беатрис Блюменкранц. Выяснилось — недоверие молодого папочки оказалось напрасным.

«Вероятность того, что Валерий и Беатрис являются отцом и дочерью, составляет 99, 9 процентов», — отчитался о результатах генетической экспертизы Дмитрий Шепелев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Дома-2» и «экс-подружка» Серова оказалась эскортницей.