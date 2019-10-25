100 тысяч рублей за ночь: «экс-подружка» Серова оказалась эскортницей

Андрей Малахов и команда журналистов провели расследование, в результате которого выяснилось –«экс-возлюбленная» певца Александра Серова оказывает эскорт-услуги. 30-летняя Дарья Друзьяк утверждала, что забеременела от музыканта, однако это оказалось ложью. Модель пришла на съемки ток-шоу и попыталась обелить свое имя.

«Я могу позволить себе путешествовать. То, что вы показывали, в каких-то группах сообщения, любой человек может взять мои фото и видео и разместить где угодно. Так это и происходит», — заявила бывшая участница «Дома-2».

Однако во время подготовки передачи, продюсеры связались с менеджером Дарьи Друзьяк. За 2,5 тысячи долларов девушка согласилась встретиться с подставным предпринимателем. После пары бокалов, красавица приняла предложение — за 100 тысяч рублей за ночь она готова отправиться с избранником в путешествие.

Из студии во время съемок шоу про эскорт сбежала еще одна модель 26-летняя Кира Майер. Журналисты показали видео, на котором манекенщица предлагала мужчине услуги интимного характера. Встреча с красавицей обошлась «бизнесмену» в полторы тысячи долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» покрасовалась с бокалом в салоне частного самолета. Подписчики задались вопросом — за чей счет банкет?