На Камчатке опекунов будут судить за истязания трехлетнего племянника

Супругов-опекунов обвиняют в истязании трехлетнего племянника на Камчатке. Поводом для проверки правоохранительных органов стал видеоролик, на котором зафиксирован вопиющий инцидент. На кадрах видно, как, предположительно, нетрезвая женщина — жена опекуна, восседая за столом с бутылкой водки и закуской нецензурно разговаривает с малышом, упрекая за то, что он просит поесть. После чего в грубой форме выгоняет ребенка с кухни и вдогонку избивает.

О том, что трехлетний мальчик регулярно подвергается насилию в этой семье стало известно еще летом. Соседка случайно увидела у малыша синяк и обратилась в полицию. Ребенка в срочном порядке забрали у опекунов и госпитализировали. Сейчас мальчик находится во временной семье.

В отношении семейной пары-опекунов было возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Следователи выяснили, что ребенок постоянно подвергался насилию в период с апреля по июнь 2019 года.

Елизовская городская прокуратура Камчатского края направила материалы уголовного дела в суд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности жестокого избиения голодного малыша на Камчатке.