  1. Пятый канал
  4. На Камчатке опекунов будут судить за истязания трехлетнего племянника

На Камчатке опекунов будут судить за истязания трехлетнего племянника

, 16:27 Видео 59

Видеозапись вопиющего инцидента стала поводом для проверки правоохранительных органов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger, ВКонтакте @kamover

Супругов-опекунов обвиняют в истязании трехлетнего племянника на Камчатке. Поводом для проверки правоохранительных органов стал видеоролик, на котором зафиксирован вопиющий инцидент. На кадрах видно, как, предположительно, нетрезвая женщина — жена опекуна, восседая за столом с бутылкой водки и закуской нецензурно разговаривает с малышом, упрекая за то, что он просит поесть. После чего в грубой форме выгоняет ребенка с кухни и вдогонку избивает.

О том, что трехлетний мальчик регулярно подвергается насилию в этой семье стало известно еще летом. Соседка случайно увидела у малыша синяк и обратилась в полицию. Ребенка в срочном порядке забрали у опекунов и госпитализировали. Сейчас мальчик находится во временной семье.

В отношении семейной пары-опекунов было возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Следователи выяснили, что ребенок постоянно подвергался насилию в период с апреля по июнь 2019 года.

Елизовская городская прокуратура Камчатского края направила материалы уголовного дела в суд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности жестокого избиения голодного малыша на Камчатке.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.59
0.34 70.43
0.01
Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!

Последние новости

17:02
Скончался выдающийся российский генетик Константин Скрябин
16:57
Эрдоган подтвердил задержание жены экс-лидера ИГ* аль-Багдади
16:54
Экс-возлюбленный обрил и избил мать, приехавшую на день рождения их ребенка
16:46
Ольга Серябкина замечена в компании незнакомца
16:44
В «Газпроме» назвали условия заключения контракта на транзит газа с Украиной
16:40
Виталия Кличко обвинили в госизмене и хищении средств

Сейчас читают

Умер заслуженный артист Александр Михайлов
Кадры с места ночного боя на заставе на таджикско-узбекской границе — фото 18+
Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев