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  4. В Петербурге торговую палатку сдуло на остановку — видео

В Петербурге торговую палатку сдуло на остановку — видео

, 17:25 Видео 116

Катящийся под порывами ветра ларек сняли очевидцы на юге города.

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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Мамонтов, 5-tv.ru

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Торговую палатку сдуло ветром в Санкт-Петербурге и унесло на остановку общественного транспорта. Катящийся по тротуару ларек 5 ноября сняли на видео с безопасного расстояния очевидцы происшествия. ЧП произошло в юго-западной части города, на пересечении проспекта Ветеранов и улицы пограничника Гарькавого.

На записи видно, как сооружение несколько раз кренится под порывами ветра вперед, потом отрывается от земли и переворачивается, а затем постепенно катится в сторону автобусной остановки. По счастливой случайности, судя по видео транспорта в этот момент никто не ожидал.

В городе накануне был сильный ветер, МЧС предупреждало о порывах до 20 метров в секунду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сильнейшем урагане в Екатеринбурге, который снес детскую площадку и автобусную остановку.

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