Торговую палатку сдуло ветром в Санкт-Петербурге и унесло на остановку общественного транспорта. Катящийся по тротуару ларек 5 ноября сняли на видео с безопасного расстояния очевидцы происшествия. ЧП произошло в юго-западной части города, на пересечении проспекта Ветеранов и улицы пограничника Гарькавого.

На записи видно, как сооружение несколько раз кренится под порывами ветра вперед, потом отрывается от земли и переворачивается, а затем постепенно катится в сторону автобусной остановки. По счастливой случайности, судя по видео транспорта в этот момент никто не ожидал.

В городе накануне был сильный ветер, МЧС предупреждало о порывах до 20 метров в секунду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сильнейшем урагане в Екатеринбурге, который снес детскую площадку и автобусную остановку.