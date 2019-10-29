Сильнейший ветер и ливень обрушились на Екатеринбург. Ураган практически парализовал жизнь в городе. Ветер сбивал с ног прохожих, срывал рекламные щиты и валил деревья. В одном из дворов снесло детскую площадку. В другом районе улетела автобусная остановка.

По словам очевидцев, из-за налетевшего шквала с рельсов сошел трамвай. Из-за обрыва линий электропередачи без света остались жители микрорайона Пионерский.

Штормовое предупреждение объявлено и в Челябинской области. Скорость ветра местами превышает 25 метров в секунду. В результате непогоды зафиксировано отключение электроэнергии сразу в десяти районах. Сейчас без света остаются около шести тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на северо-запад России обрушились ураганы со снегопадом.