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  4. В Екатеринбурге ураган снес автобусную остановку — видео

В Екатеринбурге ураган снес автобусную остановку — видео

, 7:29 Эфирная новость 38

Ураган практически парализовал жизнь в городе. Штормовое предупреждение объявлено и в Челябинской области.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Caroline Seidel; 5-tv.ru

Тема:
Погода 4065

Сильнейший ветер и ливень обрушились на Екатеринбург. Ураган практически парализовал жизнь в городе. Ветер сбивал с ног прохожих, срывал рекламные щиты и валил деревья. В одном из дворов снесло детскую площадку. В другом районе улетела автобусная остановка.

По словам очевидцев, из-за налетевшего шквала с рельсов сошел трамвай. Из-за обрыва линий электропередачи без света остались жители микрорайона Пионерский.

Штормовое предупреждение объявлено и в Челябинской области. Скорость ветра местами превышает 25 метров в секунду. В результате непогоды зафиксировано отключение электроэнергии сразу в десяти районах. Сейчас без света остаются около шести тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на северо-запад России обрушились ураганы со снегопадом.

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