Гололед в Приморье спровоцировал десятки аварий, образовались гигантские пробки

Десятки аварий, пробки на дорогах и массовые обращения в травмпункты. Все это — последствия непогоды в Приморье. Из-за снега с дождем на трассах региона образовалась наледь. Дороги сейчас больше похожи на каток. Накануне пришлось закрыть дорогу на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. И подобная ситуация в десятках городов.

В Красноярском крае сегодня обещают сильный ветер — порывы будут достигать 27 метров в секунду. Не обошлось и без погодных аномалий. По данным синоптиков, эта осень побила сразу несколько температурных рекордов.

В центральной России было на десять градусов теплее, чем обычно. А вторник, 5 ноября в Москве вообще стал самым теплым за всю историю наблюдений погоды в столице.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что несколько поездов задерживались из-за непогоды на северо-западе России.