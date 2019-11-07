Пять поездов задерживаются из-за непогоды на северо-западе России

Петербург стал своеобразным водоразделом снежного циклона. Если южнее — аномальные ливни, то к северу от города на Неве — наледь и снег. Которые уже сутки являются причиной сбоя в железнодорожном движении, прежде всего в направлении Петрозаводска и Мурманска. У некоторых составов задержка до пяти часов. В РЖД заверяют, что работы по устранению неполадок не прекращаются ни на минуту. На данный момент идут с опозданием пять поездов. Получить актуальную информацию о ситуации можно по телефону Единого информационно-сервисного центра компании РЖД 8-800-775-00-00.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых видно, как в Петербурге торговую палатку сдуло на остановку.