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  4. Пять поездов задерживаются из-за непогоды на северо-западе России

Пять поездов задерживаются из-за непогоды на северо-западе России

, 1:43 Эфирная новость 45

Работы по устранению неполадок не прекращаются ни на минуту. В компании делают все, чтобы восстановить график движения поездов.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4076

Петербург стал своеобразным водоразделом снежного циклона. Если южнее — аномальные ливни, то к северу от города на Неве — наледь и снег. Которые уже сутки являются причиной сбоя в железнодорожном движении, прежде всего в направлении Петрозаводска и Мурманска. У некоторых составов задержка до пяти часов. В РЖД заверяют, что работы по устранению неполадок не прекращаются ни на минуту. На данный момент идут с опозданием пять поездов. Получить актуальную информацию о ситуации можно по телефону Единого информационно-сервисного центра компании РЖД 8-800-775-00-00.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых видно, как в Петербурге торговую палатку сдуло на остановку.

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