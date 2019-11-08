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Двое детей погибли при пожаре в Новосибирской области

, 6:39 | Алиса Маркова 52

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей в Новосибирской области. Несовершеннолетние скончались в результате пожара, который произошел в частном двухквартирном доме в деревне Красноярка в Венгеровском районе.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 Уголовного кодекса РФ «Причинение смерти по неосторожности, сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение представителей регионального Следственного комитета.

Отмечается, что во время разбора завалов пожарные обнаружили тела двоих детей — мальчика 2014 года рождения и девочки 2015 года рождения. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента взрыва на нефтебазе в Новороссийске, где едва не погибли шесть человек.

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