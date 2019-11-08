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  4. Мокрая Караулова в невидимом купальнике немного «побесила» поклонников

Мокрая Караулова в невидимом купальнике немного «побесила» поклонников

, 12:21 | Светлана Александрова Фото 2 051

Певица греется на солнышке на Бали, однако утверждает, что отправилась туда не отдыхать, а работать.

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Фото, видео: Instagram @yulianna_karaulova

Юлианна Караулова сообщила своим поклонникам в Instagram, что находится на Бали и решила еще немного «побесить», как она выразилась, публику «летними фотками» — не пропадать же им зазря.

«Не переживайте: я на Бали всего на три дня и сегодня улетаю. Я здесь по работе, и это не то, о чем вы подумали (известному телеграм-каналу просьба не беспокоиться)», — написала Караулова.

Однако детали своей командировки певица разглашать не стала, пообещала, что все секреты скоро раскроются.

Instagram @yulianna_karaulova

На фото мокрая артистка лежит в разных соблазнительных позах на краю бассейна в купальнике телесного цвета, который создает иллюзию, что она голая. Несколькими днями раньше Юлианна объяснила, что этот купальник сделан из переработанного пластика, который защитники природы вылавливают из океана, спасая морских животных и птиц от гибели.

«Юлек, ты шикарна!»

«Какой взгляд на второй фотке!»

«Русалку выбросило на берег…»

«Упакуйте мне эту принцессу, вылетаю срочно».

«А ты ничего такая, аппетитная…»

«Мало видно!» — реагируют на снимки фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что откровенная фотография Юлианны Карауловой топлес совсем не впечатлила поклонников. Напротив, они нашли массу недостатков.

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