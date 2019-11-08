Ингушский мажор «спалился», дрифтуя и стреляя из машины посреди трассы, не догадавшись при этом скрыть номер своего автомобиля. Видео, на котором белоснежный Mercedes совершает опасные трюки на оживленной дороге разошлось по интернету. Из открытого окна пассажира при этом торчит дуло автомата, из которого в небо периодически вылетают очереди патронов. Ролик вызвал шквал насмешек интернет-пользователей над «дешевыми понтами» и недогадливостью дрифтера.

Как выяснил сайт KP.RU, правоохранительные органы этой записью уже заинтересовались. В республиканском МВД пообещали найти и наказать нарушителя. В лучшем случае ему грозит административное дело. Но за стрельбу может схлопотать и уголовное.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео дерзкого побега дрифтера от сотрудников ДПС во Владимире.