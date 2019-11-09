«Он всю жизнь был неадекватен»: Понасенков о расчленившем студентку Соколове

Известный историк и преподаватель СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве и расчленении своей студентки, проиграл суд режиссеру Евгению Понасенкову незадолго до задержания. Об этом и характере ученого 5-tv.ru рассказал сам Понасенков.

«У нас в последние два года конфликт. Дело в том, что этот тип сначала без ссылки на меня воспользовался моими концепциями, моими идеями научными в своих книжках. Потом вышла моя монография „Первая научная история войны 1812 года“, в конце 2017 года, и этот негодяй снял хамский ролик, где хамил мне, говорил гадости о книге, и ложь и подоги, и так далее, и так далее. И вот все с этого началось», — объяснил причину конфликта Понасенков.

Судебные тяжбы продолжались в течение двух лет. В конечном итоге режиссеру удалось выиграть — 29 октября 2019 года суд признал плагиат в научных трудах историка. Возможно, что именно это могло привести Соколова в крайне возбужденное состояние. Понасенков утверждает, что ученый всегда был эмоционально нестабилен.

«Я предупреждал, что он очень опасен. Я понимал, что у него какие-то психологические проблемы. Это очевидно было. Это очевидно, если вы просто изучите ситуацию и посмотрите на его поведение даже на лекциях», — подчеркивает режиссер.

Он рассказал, что однажды знакомые Соколова избили двух студентов, которые спросили профессора, собирается ли он отвечать на обвинения в плагиате. Комиссия по этике СПбГУ осудила историка, однако уволен он не был.

«Он всю жизнь был неадекватен и агрессивен. А последние два года я постоянно говорил о том, что он еще что-то совершит», — заключил Понасенков.

Как сообщал 5-tv.ru, утром 9 ноября из реки Мойки достали 63-летнего мужчину. В его рюкзаке обнаружили две отрубленных женских руки. Позже выяснилось, что им оказался Олег Соколов. У него дома нашли расчлененное тело молодой девушки. Самого преподавателя отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он признался, что убил свою студентку.

Коллеги Соколова не могут поверить в новости о совершенном им жестоком убийстве. Мнением об историке поделился преподаватель СПбГУ Абдулла Даудов.