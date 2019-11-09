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  4. Коллега рассказал о расчленившем студентку петербургском историке Олеге Соколове

Коллега рассказал о расчленившем студентку петербургском историке Олеге Соколове

, 15:00 | Игорь Рязов 416

Преподаватель СПбГУ не может поверить, что любимый студентами профессор мог совершить жестокое убийство.

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Фото, видео: synergymentor.ru, 5-tv.ru

Преподаватель СПбГУ Абдулла Даудов рассказал о 63-летнем профессоре университета Олеге Соколове, которого подозревают в убийстве и последующем расчленении своей студентки.

Даудов признался, что не может поверить в новости о жестоком убийстве. По его словам, Соколов — очень хороший преподаватель, которого любят студенты.

«Я ничего не могу плохого о нем сказать. Хороший специалист, прекрасный лектор. Умеет дружить и общаться. Такого просто не может быть», — поделился мнением о коллеге преподаватель.

Он добавил, что Соколов работает в вузе около шести или семи лет. О том, что ранее одна из студенток обвиняла историка в избиении, Даудов ничего не слышал.

«Тогда он у нас не работал. Его историческое прошлое мне не известно», — объяснил он.

Как сообщал 5-tv.ru, Олега Соколова выловили из реки Мойка утром 9 ноября. В его рюкзаке обнаружили две женских отрубленных руки и пистолет. Профессора отвезли в Мариинскую больницу с переохлаждением.

Позже он признался в убийстве своей студентки. По его словам, это произошло случайно. Соколов расчленил тело молодой девушки, чтобы скрыть улики.

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