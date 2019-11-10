Главный пиарщик Зеленского ушел с поста лидера «Слуги народа»

Кадровые перестановки произошли в пропрезидентской партии «Слуга народа» Владимира Зеленского — 10 ноября съезд поддержал отставку Дмитрия Разумкова с поста главы политического движения.

Новым лидером партии Зеленского, которая обладает большинством мест в Верховной раде, единогласно избран Александр Корниенко, ранее занимавший должность первого заместителя фракции в парламенте, передает RT.

Уход в отставку последнего не стал новостью, ведь о намерении сложить свои полномочия 36-летний политтехнолог сообщил еще в начале октября.

Вместе с тем Разумков не покидает ряды «Слуги народа», а также еще более важный пост — председателя Верховной рады девятого созыва.

Уроженец Житомирской области Разумков являлся одним из главных политических консультантов в президентской предвыборной кампании 2019 Зеленского, и возглавил партию после инаугурации главы государства в конце мая.

Свое решение покинуть пост главы партии Разумков объяснил тем, что физически не успевает совмещать должность спикера парламента и партийные организационные дела.

Впрочем, ряд украинских экспертов указывают на внутрикоалиционные распри — по мнению некоторых членов команды «Зе» Разумкову досталось уж слишком много преференций.

Кроме того, над этими кадровыми перестановками вновь замаячила тень олигарха Игоря Коломойского — некоторые украинские политологи считают, что бизнесмен через «прикормленных» им политиков добился отставки Разумкова.

35-летний Корниенко возглавлял избирательный штаб Зеленского. Окончил Национальный технический университет Украины по специальности «химическая технология и инженерия», затем изучал психотерапию в Германии.

Ранее Владимир Зеленский причислил спутник, вертолет и ракетный двигатель к изобретениям, сделанным украинцами.