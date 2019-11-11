Почему рядом с королевой на Дне памяти павших была Кейт Миддлтон, а не Меган Маркл?

День памяти павших в странах Британского содружества наций отмечают 11 ноября. В этот день проводятся торжественные мероприятия, посвященные тем, кто погиб в военных конфликтах с участием Великобритании.

Особое внимание в это время приковано к королевской семье. Елизавета II — единственный государственный деятель высокого уровня в мире, который видел ужасы Второй мировой войны своими глазами. Королева на официальной церемонии расчувствовалась и даже пустила слезу — что на нее не похоже.

Однако внимание поклонников королевской семьи со всего мира было приковано также к Кейт Миддлтон. Именно супруга будущего наследника британского престола оказалась на одном балконе с королевой, вместе с Камиллой Паркер-Боулз. Почему же рядом не было Меган Маркл?

Камилла Паркер-Боулз, Елизавета II и Кейт Миддлтон. www.globallookpress.com / PPE/face to face

Фанаты бывшей американской актрисы напрасно переживают: позиции Маркл в королевской семье едва ли пошатнулись, поскольку расположение ее членов на торжественной церемонии строго протокольное. Поскольку Кейт Миддлтон — супруга принца Уильяма, а он стоит в очереди на трон раньше Гарри, то и «рейтинг» его жены выше. А значит, именно ей положено стоять рядом с королевой так же, как и герцогине Камилле — супруге принца Чарльза.

Герцогиня Уэссекская Софи и Меган Маркл. www.globallookpress.com / PPE/face to face

К слову, для церемонии Кейт Миддлтон выбрала необычное платье-сюртук, которое совмещает в себе женскую элегантность и военную строгость. А вот наряд Меган Маркл был не таким оригинальным: черное кашемировое пальто и широкополая шляпа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меган Маркл похвасталась первыми успехами полугодовалого сына.