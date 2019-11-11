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Американские журналисты назвали худший кошмар для России и Китая

, 10:01 | Валентин Черников Видео 90

США могут поставить Австралии несколько атомных субмарин для усиления собственной военной мощи в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /US Navy, /Zhang Yongxing

Продажа атомных подводных лодок (АПЛ) США одному из своих союзников может стать худшим кошмаром Китая и России, пишет издание The National Interest. По мнению журналиста Гарри Казианиса, поставка нескольких субмарин типа Virginia в Австралию позволит американцам усилить собственную военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Многоцелевые подлодки четвертого поколения предназначены для борьбы с субмаринами на глубине и для прибрежных операций. Кроме стандартного вооружения, лодка имеет оборудование для спецопераций: необитаемые подводные аппараты, шлюзовую камеру для легководолазов, палубное крепление для контейнера или сверхмалой подводной лодки.

С помощью оснащения ПМЛ Австралии Вашингтон способен уменьшить возросшее влияние военно-морского флота КНР в Тихом океане, считает автор статьи. Благодаря поставкам подлодок Австралия, а вместе с ней и США, получит больше возможностей для патрулирования обширных территорий.

Ранее 5-tv.ru писал, что подводная лодка «Князь Владимир» впервые запустила «Булаву».

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