Американские журналисты назвали худший кошмар для России и Китая

Продажа атомных подводных лодок (АПЛ) США одному из своих союзников может стать худшим кошмаром Китая и России, пишет издание The National Interest. По мнению журналиста Гарри Казианиса, поставка нескольких субмарин типа Virginia в Австралию позволит американцам усилить собственную военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Многоцелевые подлодки четвертого поколения предназначены для борьбы с субмаринами на глубине и для прибрежных операций. Кроме стандартного вооружения, лодка имеет оборудование для спецопераций: необитаемые подводные аппараты, шлюзовую камеру для легководолазов, палубное крепление для контейнера или сверхмалой подводной лодки.

С помощью оснащения ПМЛ Австралии Вашингтон способен уменьшить возросшее влияние военно-морского флота КНР в Тихом океане, считает автор статьи. Благодаря поставкам подлодок Австралия, а вместе с ней и США, получит больше возможностей для патрулирования обширных территорий.

Ранее 5-tv.ru писал, что подводная лодка «Князь Владимир» впервые запустила «Булаву».