Тарифы на услуги сотовой связи в России могут вырасти в 2020 году. По предварительным оценкам аналитиков, увеличение цены может достигнуть 10-25%. Более точные данные, по словам экспертов, появятся в конце ноября 2019 года, пишут «Известия».

Сейчас большая часть жителей России уже ощутила на себе рост расходов на мобильную связь. 74% абонентов отметили увеличение стоимости услуг операторов на десять и более процентов. Несмотря на это, более 18% респондентов не ощутили разницы. 5,5% опрошенных абонентов обратили внимание на снижение тарифов. 2,5% россиян воздержались от оценки динамики изменения тарифов.

Издание отмечает, что на протяжении девяти месяцев 2019 года каждый десятый абонент воспользовался услугой MNP — mobile number portability (возможность сохранить свой телефонный номер после смены оператора связи — Прим. ред.). 12% пользователей планируют до конца текущего года перейти к другому поставщику услуг. 18% опрошенных поменяли тарифы.

Увеличивая тарифы на сотовую связь, операторы возмещают свои расходы, связанные с отменой внутрироссийского роуминга. Ряд дополнительных убытков связистов напрямую связан с исполнением «закона Яровой» (пакет поправок к ряду законов, обязывающий провайдеров хранить данные о пользователях и их трафик — Прим. ред.).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что идентификацию сотовых абонентов тестируют в России.