Экс-жена доцента СПбГУ, подозреваемого в убийстве студентки, не подвергалась физическому насилию со стороны мужа

Бывшая жена петербургского историка и преподавателя Олега Соколова утверждает — мужчина никогда не применял к ней физического насилия. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Экс-супруга в последнее время редко общалась с доцентом, подозреваемым в убийстве 24-летней студентки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко. По словам женщины, Олег Соколов не применял к ней насилия и не проявлял агрессии пока они совместно проживали. Убийство аспирантки для бывшей жены преподавателя является полной неожиданностью.

Олег Соколов и его бывшая супруга оформили официальный развод недавно, однако фактически расстались несколько лет назад. Экс-жена доцента призналась — педагог действительно любил примерять на себя образ французского императора Наполеона.

В 14:00 началось судебное слушание по делу об аресте историка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о преступлении Олега Соколова спустя двое суток.