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Доцент СПбГУ, подозреваемый в убийстве студентки, заплакал в суде — видео

, 15:22 | Ниса Мурзанаева Видео 855

Олегу Соколову избирают меру пресечения в Октябрьском районном суде в Санкт-Петербурге.

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Фото, видео: 5-tv.ru

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Подозреваемый в убийстве 24-летней студентки знаменитый петербургский историк Олег Соколов заплакал во время судебного заседания. В Октябрьском районном городском суде преподавателю избирают меру пресечения.

На которых видно, как Олег Соколов плачет перед заседанием. Мужчина также постоянно переговаривается с адвокатом.

Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого в СИЗО. По предварительной информации, Олег Соколов из-за ссоры убил из винтовки, а потом расчленил студентку Санкт-Петербургского государственного университета Анастасию Ещенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о преступлении Олега Соколова спустя двое суток.

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