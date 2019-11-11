Подозреваемый в убийстве 24-летней студентки знаменитый петербургский историк Олег Соколов заплакал во время судебного заседания. В Октябрьском районном городском суде преподавателю избирают меру пресечения.

На которых видно, как Олег Соколов плачет перед заседанием. Мужчина также постоянно переговаривается с адвокатом.

Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого в СИЗО. По предварительной информации, Олег Соколов из-за ссоры убил из винтовки, а потом расчленил студентку Санкт-Петербургского государственного университета Анастасию Ещенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о преступлении Олега Соколова спустя двое суток.