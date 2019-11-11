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«Человек довольно шебутной»: Знакомая женщины, выпавшей из окна с детьми, о погибшей

, 17:04 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное интервью 59

В Москве на улице Чичерина женщина выпала из окна вместе с двумя детьми.

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Фото, видео: Известия / Александр Казаков; 5-tv.ru

Знакомая женщины, выпавшей с двумя детьми из окна квартиры жилого дома в Москве, рассказала о погибшей. Собеседница 5-tv.ru призналась, что познакомилась со скончавшейся примерно три года назад, когда их дети вместе ходили на грудничкое плавание.

Матери мальчиков поддерживали дружеские отношения, однако знакомая умершей женщины сразу обратила внимание, что ее приятельница — суетный человек, которому хочется успеть везде и сразу.

«Она человек довольно шебутной. Ей все нужно было всегда. Прям вот везде, вот в каждую бочку она хотела все успеть, все поймать», — поделилась знакомая женщины, выпавшей из окна.

По словам собеседницы 5-tv.ru, иногда ей казалось, что ее приятельница не уделяла должного внимания детям. Женщина не отрицает, что погибшая заботилась о своем ребенке, однако иногда ставила свои интересы превыше семейных.

«Дите, мне казалось субъективно, у нее немного на втором плане, то есть ей важно как-то законтачиться со всеми, а ребенок, я — не скажу, что он им не занималась — он не то что проблемный, я бы сказала гипотоничный, вялый немного», — рассказала знакомая выпавшей из окна женщины.

По мнению собеседницы 5-tv.ru, трагедия могла произойти из-за того, что у матери двоих детей «сдали нервы». Она жила в семье мужа, и ей было тяжело, считает женщина.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в результате происшествия, случившегося на улице Чичерина в российской столице, удалось выжить лишь шестилетнему мальчику, сейчас он госпитализирован. Его мать и полуторогодовалая сестра скончались на месте. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

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