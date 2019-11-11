Мария Захарова прокомментировала смерть создателя «Белых касок»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала 5-tv.ru известие о смерти создателя неправительственной добровольческой организации «Белые каски», бывшего офицера британской разведки Ми-6 Джеймса Ле Мезюрье.

По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство регулярно отмечало незаконную деятельность организации и ее преступления.

«МИД регулярно информировал международные организации о нелегитимности „Белых касок“, их преступлениях. Обращали внимание, что создана она была аффилированными со спецслужбами западных стран и связана с террористами», — заявила Мария Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из создателей «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье был найден мертвым в саду дома, где он проживал в Стамбуле. По версии полиции, погибший некоторое время принимал антидепрессанты. Мужчина мог выйти на балкон и случайно упасть.

Источник агентства РИА Новости, близкий к расследованию, отмечает, что следов посторонних, кто мог быть причастным к смерти основателя «Белых касок», не обнаружено.