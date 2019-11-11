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  4. Организатор «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле

Организатор «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле

, 13:54 | Карина Бернтгольц Срочная новость 112

О смерти основателя движения сообщила турецкая газета Sozcu.

Фото: YouTube Call of Duty RU

Тема:
Война в Сирии 4450

Основатель организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье обнаружен мертвым в турецком Стамбуле. Обстоятельства его смерти устанавливаются.

Как сообщает газета Sozcu со ссылкой на источник в полиции, тело мужчины было обнаружено его соседями по дому около 5.30 утра. Согласно информации издания, в течение некоторого времени до трагедии Ле Мезюрье использовал антидепрессанты. По предварительной версии правоохранительных органов, он мог погибнуть, упав с балкона.

«Белые каски» — организация, действующая в Сирии на территориях, контролируемых оппозиционными группировками. Участники движения декларируют своей целью спасение пострадавших в ходе боевых действий, однако обвиняются властями республики в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Белые каски» вместе с террористами готовит новые провокации с использованием химоружия.

Тема:
Война в Сирии 4450
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