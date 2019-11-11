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«Чистое сумасшествие»: В Кремле прокомментировали зверское убийство студентки СПбГУ

, 22:23 | Карина Бернтгольц 281

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в смерти выпускницы университета глупо винить кого-либо еще, кроме самого преступника.

Фото: ТАСС / Ковалев Петр

Тема:
Убийство жены экс-хоккеиста СКА Соколова 18

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал чудовищный инцидент, произошедший в Санкт-Петербурге. По версии следствия, доцент СПбГУ историк Олег Соколов выстрелил в 24-летнюю выпускницу университета Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и попытался избавиться от останков.

Представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, будут ли наказаны руководство вуза и полиция, своевременно не отреагировавшие на жалобы в адрес известного историка. По словам Пескова, в смерти девушки, было бы странно винить кого-либо, кроме самого убийцы, однако окончательное решение по этому вопросу вынесет суд. Он назвал произошедшие «чудовищным актом безумия» и «чистым сумасшествием».

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в отношении Олега Соколова будут приняты соответствующие меры.

«Безусловно, мотивы этого чудовищного преступления, которое, конечно, не могло не тронуть буквально всех, кто знает об этом, <…> причины преступления и так далее будут установлены в ходе следствия. И потом уже можно говорить о том, кто может иметь хоть какое-то отношение к этому акту безумия, чудовищному акту безумия. Но согласитесь, что в таких ситуациях, когда все очень похоже просто на чистое такое сумасшествие, винить кого-то, кроме самого убийцы», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сейчас в ходе судебного заседания решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении доцента СПбГУ. Не дождавшись окончательного решения судьи, Соколов заплакал. По словам адвоката преподавателя, он раскаивается в содеянном.

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