Мощный снегопад привел к обледенению трассы на Сахалине

Непогода стала причиной транспортного коллапса на Сахалина. Из-за мощного снегопада, а затем резкого потепления дорога протяженностью в 50 километров превратилась в настоящий каток. Как следствие — массовые ДТП. Несколько фур оказались в кювете. Движение на трассе полностью перекрыто. На месте сейчас работает спецтехника. Дорожники пытаются помочь выбраться водителям из ледяной ловушки, посыпают автостраду песком.

Отказаться от поездок за пределы населенных пунктов сейчас рекомендуют и жителям Хабаровского края. На регион надвигается мощный шторм. Ветер поднимется до 27 метров секунду, ожидают метели, которые могут привести к крупным авариям.

Между тем, на юге России сейчас по-настоящему жарко. Из-за природных пожаров в Северском районе Краснодарского края сегодня введен режим ЧС. Все экстренные службы переведены в повышенную готовность. В этим минуты полыхают десятки гектаров леса. Справится со стихией спасателям помогает авиация.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, непогода на северо-западе России привела к задержке поездов.