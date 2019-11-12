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  4. «Не контролирует количество выпитого»: Нарколог о возможной зависимости Михаила Ефремова

«Не контролирует количество выпитого»: Нарколог о возможной зависимости Михаила Ефремова

, 10:27 | Василий Заика Видео 145

По словам Сергея Полятыкина, появление публичного человека в состоянии опьянения в общественном месте можно считать признаком алкоголизма.

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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Пятаков; www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya, Zamir Usmanov

Психиатр-нарколог Сергей Полятыкин в интервью сайту Teleprogramma.pro прокомментировал поведение заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, который несколько раз становится главным героем скандальных происшествий, связанных со злоупотреблением спиртными напитками.

Врач уверен, что сам факт появления публичного человека в состоянии опьянения в общественном месте и нарушение норм поведения можно считать признаками алкоголизма.

«То есть человек не контролирует ни количество выпитого, ни ситуацию. Это называется — „утрата ситуационного и количественного контроля“. Многие люди, зависимые от алкоголя, ведут себя именно так. Человек знает о возможных последствиях, но не в состоянии проконтролировать свое поведение», — констатирует нарколог.

Сергей Полятыкин считает, что независимый от психоактивных веществ взрослый человек вполне способен сделать определенные выводы, оглядываясь на собственный негативный опыт, и впредь самостоятельно контролировать объем выпитого алкоголя.

Разного рода отговорки — снятие стресса или некое стремление уйти от реальности — это, по мнению нарколога, поиски внутреннего оправдания за свои действия, вне зависимости от того, к какой профессии относится человек.

Врач не отрицает, что люди определенного рода занятий, к примеру те же актеры, вызывающие у людей эмоции, являются более чувствительными и ранимыми. Именно по этим по этим причинам их поведение на сцене и в жизни вызывает у общественности определенный интерес.

«Каждый алкоголик ищет для себя оправдания — „у меня нет работы, поэтому я пью“, „нет денег, поэтому я пью“, „у меня плохое начальство“, „я непризнанный гений“, „вокруг одно быдло“, „меня не ценят“, „я в такой среде, где нельзя отказаться“… Все это — типичные оправдания, независимо от профессии и социального статуса», — заключил Сергей Полятыкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пристрастие к алкоголю повлияло на жизнь Михаила Ефремова.

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