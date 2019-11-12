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  4. Видео: Угрожавшего убийством судье Алексея Вересова доставили в СК РФ

Видео: Угрожавшего убийством судье Алексея Вересова доставили в СК РФ

, 12:12 | Карина Бернтгольц Видео 51

СК опубликовал кадры, на которых правоохранители ведут подозреваемого в здание ведомства для проведения дальнейший следственных действий.

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Фото, видео: СК РФ

Следственный комитет опубликовал видео, на котором одного из подозреваемых по делу об угрозах судье Мосгорсуда ведут в здание СК РФ для проведения дальнейших следственных действий. На кадрах Алекей Вересов в сопровождении правоохранительных органов заходит в один из кабинетов здания СК РФ.

В ходе расследования действиям задержанного будет дана объективная правовая оценка в соответствии с нормами уголовного законодательства. Вместе с Сергеем Половцом Вересов подозревается в преступлениях, предусмотренных статьей 119 УК РФ «Угроза убийством» и статьей 280 УК РФ «Призывы к экстремизму в сети интернет».

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании двух мужчин, которые угрожали убийством судье Мосгорсуда. В ближайшее время им изберут меру пресечения

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