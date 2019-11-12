Брат последней жены доцента СПбГУ Соколова рассказал о прошлом историка

Доцент СПбГУ Олег Соколов, признавшийся в убийстве и расчленении своей ученицы и возлюбленной Анастасии Ещенко, был эксцентричным, но нормальным человеком. Об этом 5-tv.ru сообщил брат его последней жены Анастасии Кукушкиной.

«Ну, шок, конечно, однозначно», — ответил мужчина на вопрос о своей реакции на громкое убийство.

По его словам, любовь профессора к костюмированным вечеринкам и переодеванию в наряды исторических персонажей объясняется его профессией. Об убитой собеседник 5-tv.ru ранее ничего не знал.

«Я об этой девушке (Анастасии Ещенко — Прим. ред) узнал из новостей <…> Экспрессивный человек (Олег Соколов– Прим. ред), но абсолютно нормальный. Я подозреваю, что суд, конечно, даст квалификацию его поступкам», — заключил брат последней жены профессора.

Как сообщал 5-tv.ru, 63-летнего Олега Соколова выловили из реки Мойки утром 9 ноября. В его рюкзаке нашли отрезанные женские руки, а при обысках в квартире — голову. Профессор признался следователям, что убил и расчленил свою 24-летнюю ученицу и возлюбленную Анастасию Ещенко. Также доцента СПбГУ обвинили в потоплении корабля с ученым на борту.