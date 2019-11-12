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  4. Доцента СПбГУ Соколова обвинили в потоплении корабля с ученым на борту

Доцента СПбГУ Соколова обвинили в потоплении корабля с ученым на борту

, 20:57 | Игорь Рязов 105

Архитектор Ирина Федорова рассказала, что около 40 лет назад из-за будущего историка-наполеониста утонул человек.

Фото: РИА Новости / Александр Гальперин

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Доцент исторической кафедры СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в жестоком убийстве своей ученицы и возлюбленной Анастасии Ещенко, потопил корабль с людьми в 1981 году. Об этом рассказала архитектор Ирина Федорова.

«Он до такой степени безобразно вел судно, которое ему доверили, что утопил лучший корабль Балтики — красивейшее историческое судно», — цитирует Федорову РЕН ТВ.

Из ее слов следует, что в результате инцидента утонул ученый Владимир Сорокин. Он находился на затонувшем судне и оказался беспомощным. Соколов отделался условным сроком.

Федорова добавила, что трагедия произошла на съемках фильма «Россия молодая» почти 40 лет назад. В задачи Олега Соколова входило перегнать корабль.

Как сообщал 5-tv.ru, утром 9 ноября профессора СПбГУ Олега Соколова выловили из реки Мойки. При нем обнаружили рюкзак, в котором нашли отрубленные женские руки. В квартире историка нашли отрезанную голову. 63-летний Соколов признался, что убил и расчленил свою 24-летнюю любовницу-аспирантку Анастасию Ещенко. Ранее доцента стали проверять на причастность к другим преступлениям.

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