Доцент Соколов попросил привезти очки, чтобы он мог продолжать работать

Подозреваемый в убийстве 24-летней аспирантки историк Олег Соколов попросил привезти ему очки, чтобы он мог продолжать работать и читать.

«Я не могу, иначе я схожу с ума. Я человек научного труда. Я постоянно должен работать. Пишу книги. И для меня сейчас важно… Это просто как сумасшествие. Я умоляю просто дать возможность мне читать», — заявил Соколов во время встречи с председателем ОНК Александром Холодовым.

На содержание и отношение к себе историк не жалуется. В камере он находится еще с одним задержанным. Сокамерника он называет спокойным и достойным человеком.

В пятницу Соколова должны будут перевести для содержания в изолятор «Кресты-2». Когда Холодов подтвердил ему, что в некоторых камерах есть телевизоры, доцент выразил надежду, что ему «повезет», и он окажется именно в такой.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с родителями Олега Соколова. Его мама рассказала, что он очень любил погибшую Анастасию Ещенко, несмотря на отрицательное отношение семьи. Она подчеркнула, что молодая возлюбленная постоянно его ревновала к детям и закатывала ему истерики и скандалы.