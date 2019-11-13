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Гидрометцентр предупредил россиян об аномальных холодах

, 10:37 | Василий Заика Видео 22

По данным синоптиков, арктический антициклон принесет морозы на Урал и в Сибирь.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Janis, Peter Schatz, Ab, Konstantin Mikhailov; ТАСС / Кухмарь Кирилл, Феоктистов Дмитрий, Сорокин Донат, Матыцин Валерий

Тема:
Погода 4086

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о надвигающихся на Россию аномальных холодах. По словам специалиста, во второй половине текущей недели погодные неприятности подстерегают жителей азиатской территории страны, а также севера и северо-востока. Синоптик отметила, что надвигающийся из Арктики антициклон принесет морозы на Урал и в Сибирь.

Жители южной части западной Сибири, в частности Новосибирской, Томской и Кемеровской областей, ощутят на себе основное похолодание 14 ноября. В данных регионах ожидается снег и метель. На юге алтайского края ветер будет близок к штормовым показателям. От Омска до алтайских предгорий в ночные часы температура понизится до -30 градусов и ниже. Днем столбик термометра опустится до -8…-15 градусов.

В Свердловской области и в южных районах под Тюменью ночью ожидается до -25 градусов, днем -8…-13 градусов. На севере Иркутской области похолодает до -40 градусов, днем -9…-14 градусов. Аномальные морозы также придут в Ненецкий автономный округ и Республику Коми. Температура воздуха ночью до -29 градусов, в дневные часы -8…-13.

Сугробы высотой 25-30 сантиметров, которые намело на севере Архангельской области и Карелии, в Республике Коми и Мурманской области, по данным метеорологов уже не растают до весны.

На европейской территории России, в том числе в Москве, осадков в виде снега пока не ожидается. В ночные часы возможны незначительные заморозки. 13 ноября днем в Москве ожидается +4…+6 градусов. 14 и 15 ноября — переменная облачность, ночью от ноля до +2 градусов, днем +4…+6 градусов. 16 и 17 ноября в столице ночью -1…+4 градуса, днем +1…+6 градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный снегопад привел к обледенению трассы на Сахалине.

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