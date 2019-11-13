Натали опровергла слухи о четвертой беременности: «Спасибо за трепетное отношение к моему животику»

Певица Натали на своей странице в Instagram заявила, что не ждет четвертого ребенка.

«Не беременна. Спасибо за трепетное отношение к моему животику», — заявила исполнительница.

Instagram @natali_star74

Споры возникли после публикации в социальной сети фотографии, на которой артистка посетила Детский музыкальный театр юного зрителя вместе с сыном. Исполнительница надела твидовый костюм в пастельных оттенках, который неудачно подчеркнул фигуру, в частности, ее живот.

Instagram @natali_star74

Натали замужем за Александром Рудиным уже 28 лет. У пары родились трое детей: 18-летний Арсений, девятилетний Анатолий и двухлетний Евгений. Натали не раз делилась с прессой, что для нее главное — семья и ей нравится материнство.

Певица приобрела популярность в девяностые после выхода песни «Ветер с моря дул». Успех Натали повторила в 2012-м, когда вышел сингл «О, боже какой мужчина!», покоривший вершины топ-чартов страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как выглядела певица Натали 20 лет назад.