«Обязательно до трусов?..» Глюкоза в шортиках спровоцировала конфликт

Певица Глюкоза посетила светское мероприятие — российскую премию «Женщина года» во версии одного из глянцевых журналов. На церемонию награждения исполнительница пришла в сногсшибательном total black наряде: полупрозрачном топе, ультракоротких шортиках и болеро с объемными рукавами. Фотографии с праздничного шоу поп-дива опубликовала в Instagram.

Поклонники Глюкозы были очарованы потрясающим образом кумира. Фанаты утверждали в комментариях, что нет никого горячее и сексуальнее их любимицы.

Instagram @glukozamusic

Потрясающая фигура, дерзкий взгляд, красота и стиль 33-летней знаменитости буквально свели пользователей с ума.

«Вы с каждым годом все прекрасней»;

«Сексуальная. Красивая, как всегда»;

«Секси», — написали фолловеры.

Однако в соцсети у Глюкозы нашлось несколько недоброжелателей, которым наряд певицы показался чересчур вульгарным и откровенным.

«До трусов обязательно что ли? Мини юбочка была бы более уместна!»

«Где голое платье? Ты ж обычно полуголая любишь показываться», — вопросили хейтеры.

Фанаты звезды быстро вступились за любимого кумира.

«С ее фигурой можно и в трусах!» — заявил поклонник Глюкозы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Глюкоза опубликовала горячее фото на пляже.